Жмеринські нападники: суд вирішив долю чоловіків, які захоплювали міськраду

10 березня Апеляційний суд Вінниччини виніс вердикт по справі 7-х затриманих у Жмеринці під міською радою 27 лютого

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10 березня Апеляційний суд Вінниччини виніс вердикт по справі 7-х затриманих у Жмеринці під міською радою 27 лютого

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на 33-й канал.

Адвокати затриманих подали апеляцію на рішення суддів та вимагали зміни запобіжного заходу для своїх клієнтів, які до цього часу знаходилися у СІЗО.

Стаса Банаха та Романа Костишева суд залишив у СІЗО.

Нагадаємо, що 27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння.

Як повідомляли RegioNews раніше, Вінницький міський суд 29 лютого обрав запобіжні заходи 22 учасникам сутичок у Жмеринській міськраді, 16-х із них узяли під варту.