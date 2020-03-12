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12 марта 2020, 12:23 13

Выломанные двери и люди в масках: что случилось в Кировогрдаском облсовете

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12 марта 2020, 12:23 13
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12 марта в Кировоградском областном совете двое депутатов и 10 неизвестных мужчин сорвали сессию и устроили дебош
Фото с Facebook-страницы
12 марта в Кировоградском областном совете двое депутатов и 10 неизвестных мужчин сорвали сессию и устроили дебош

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Утренний город”.

Все началось с того, что сотрудники Национальной гвардии попросили двух депутатов - Игоря и Руслана Степур- оставить громкоговоритель и не нести его в зал заседаний. Те отказались.

Мужчины, которые стояли за спинами у братьев Степур, сломали дверь в зал заседаний и устроили дебош.

Как стало известно позже, на прошлой неделе эти же депутаты сорвали сессию областного совета за то, что Игоря Степуру не восстановили в должности второго заместителя председателя Кировоградского областного совета.

Как информировали RegioNews ранее, 27 февраля в Жмеринке Винницкой области в здание городского совета ворвались мужчины в масках, захватили его и пытались помешать проведению сессии.


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