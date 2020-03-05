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05 березня 2020, 13:26 8

У Миколаївській САД проводяться обшуки: двох заступник голови відомства запідозрили у фінансових махінаціях

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05 березня 2020, 13:26 8
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Поліція проводить обшуки в рамках кримінального провадження про змову групи осіб і чиновників Служби автодоріг в Миколаївській області з метою привласнення бюджетних грошей, призначених на ремонт доріг
фото: поліція
Поліція проводить обшуки в рамках кримінального провадження про змову групи осіб і чиновників Служби автодоріг в Миколаївській області з метою привласнення бюджетних грошей, призначених на ремонт доріг

Про це RegioNews повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполціі в Миколаївській області.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що група осіб, використовуючи підприємства, зареєстровані на підставних осіб, у змові зі службовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та Миколаївського облавтодору викрала бюджетні кошти.

В четвер, 5 березня, проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

На теперішній час проводяться 24 обшуки у службових кабінетах Миколаївського облавтодору, САД у Миколаївській області, за місцем проживання колишнього та нинішнього керівництва вказаних підприємств та у офісах приватних підприємствах, які виконували підрядні роботи, а також за місцем мешкання службових осіб підприємств-підрядників.

Слідством досліджується експлуатація та ремонт доріг на території Миколаївської області за 2019-2020 роки. Після проведення необхідних досліджень спеціалістами та за результатами проведення експертиз буде встановлена сума збитків.


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