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15 жовтня 2026, 20:55

На Київщині іномарка збила жінку прямо на переході

15 жовтня 2026, 20:55
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 13 жовтня в місті Бровари. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 59-річний водій Mitsubishi наїхав на жінку. Вона переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Відомо, що світлофор на момент аварії не працював. Внаслідок ДТП 46-річну жінку госпіталізували з травмами.

"Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.

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