На Київщині іномарка збила жінку прямо на переході

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 59-річний водій Mitsubishi наїхав на жінку. Вона переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Відомо, що світлофор на момент аварії не працював. Внаслідок ДТП 46-річну жінку госпіталізували з травмами.

"Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.