На Київщині іномарка збила жінку прямо на переході
Аварія сталась 13 жовтня в місті Бровари. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 59-річний водій Mitsubishi наїхав на жінку. Вона переходила проїзну частину в межах пішохідного переходу. Відомо, що світлофор на момент аварії не працював. Внаслідок ДТП 46-річну жінку госпіталізували з травмами.
"Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.