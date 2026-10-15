Під час тривалих повітряних тривог школи зможуть змінювати формат занять

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Уряд визначив правила організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Школи самостійно обиратимуть формат занять залежно від безпекової ситуації та можливостей укриттів. Навчання зможе відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

"Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття. Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати", — повідомив Сергій Корецький.

Громадам доручили допомогти закладам освіти адаптувати навчальний процес до безпекових викликів. Зокрема, вони мають опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення занять.

Розклади уроків повинні бути гнучкими, а формати навчання — прогнозованими, щоб батьки могли планувати свій день.

Якщо місткості укриття недостатньо для проведення всіх занять в очному форматі, пріоритет надаватимуть предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші предмети за потреби можна буде вивчати дистанційно.

Укриття в школах, які працюють очно, мають бути пристосовані до тривалого перебування дітей. Там повинні бути облаштовані навчальні місця, освітлення, резервне живлення, доступ до інтернету та належні санітарні умови.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що запровадять щомісячний моніторинг виконання урядового рішення. Обласні та Київська міська військові адміністрації до 20-го числа кожного місяця інформуватимуть МОН про організацію освітнього процесу.

"На основі результатів моніторингу Уряд зможе ухвалювати подальші рішення, необхідні для покращення організації навчання", — зазначили в МОН.

Водночас уряд наголошує, що безпека дітей і педагогів залишається пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті є обов’язковим.

Нагадаємо, що у Києві формат роботи шкіл під час відключень електроенергії та водопостачання залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей закладів і здатності забезпечити належні умови для дітей та працівників.