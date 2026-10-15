На Львівщині п'яна водійка Tesla зіткнулася з Nissan Leaf: є постраждалий
У Дрогобичі на Львівщині правоохоронці затримали 36-річну водійку Tesla, яка керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та спричинила ДТП
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія сталася 14 жовтня близько 17:25 на вулиці Франка.
Як попередньо встановили правоохоронці, жителька Дрогобича за кермом Tesla зіткнулася з Nissan Leaf, яким керував мешканець Дрогобицького району.
Унаслідок ДТП 19-річний водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За інформацією поліції, водійка Tesla перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Її затримали.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва водій Tesla у стані алкогольного сп'яніння пошкодив автомобілі, що рухалися в попутному напрямку, а потім врізався у відбійник. У його крові виявили 2,09 проміле алкоголю.