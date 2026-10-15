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15 жовтня 2026, 18:12

ДТП на Івано-Франківщині: рятувальники деблокували постраждалого з легковика

15 жовтня 2026, 18:12
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Фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
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У селі Торговиця Коломийського району Івано-Франківської області зіткнулися легковий та вантажний автомобілі

Про це повідомив ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня. Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку о 09:46.

На місці працювали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городенка та поліцейські.

Окрім деблокування постраждалого, рятувальники від’єднали акумуляторні батареї обох автомобілів, щоб запобігти загорянню.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня на Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє братів.

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