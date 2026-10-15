08:21  15 жовтня
На Сумщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули двоє братів
11:05  15 жовтня
В Одесі легковик врізався у міжнародний автобус: є постраждалий
13:27  15 жовтня
На Закарпатті знову зафіксували землетрус: що відомо
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2026, 13:43

ДТП у Тернополі: зіткнулися чотири авто, є травмовані

15 жовтня 2026, 13:43
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалися водій і пасажири мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а також водій Skoda Octavia

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП трапилася у четвер, 15 жовтня, близько 07:00 на вулиці Об’їзній у Тернополі.

За попередньою інформацією, водій Nissan X-Trail виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілями Mercedes-Benz Sprinter і Citroën Jumper. Від удару мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter відкинуло на зустрічну смугу, де він перекинувся на Skoda Octavia.

Після аварії водій Nissan X-Trail залишив місце ДТП. Оперативники Тернопільського районного управління поліції розшукали його. Ним виявився 41-річний житель Києва.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Також у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, в ДТП на Харківщині загинула водійка, постраждала семимісячна дитина. Аварія сталася 13 жовтня близько 17:30 поблизу селища Нова Водолага Харківського району. Жінка не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та врізалася в дерево.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль ДТП ПДР постраждалі поліція
На Львівщині п'яна водійка Tesla зіткнулася з Nissan Leaf: є постраждалий
15 жовтня 2026, 12:28
В Одесі легковик врізався у міжнародний автобус: є постраждалий
15 жовтня 2026, 11:05
На Полтавщині потяг на смерть збив чоловіка та протаранив автомобіль
15 жовтня 2026, 10:31
Всі новини »
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Киянин продавав для росіян доступ до Starlink
15 жовтня 2026, 15:15
На Дніпропетровщині ворог влучив у склади логістичної компанії
15 жовтня 2026, 14:49
В Україну доставили 50 тисяч доз вакцини КПК: де можна вакцинувати дітей
15 жовтня 2026, 14:24
РФ вдарила по Полтаві: пошкоджені будинки, є постраждалі
15 жовтня 2026, 14:15
Російський дрон вдарив по супермаркету на Одещині: троє людей поранені
15 жовтня 2026, 14:06
На Закарпатті знову зафіксували землетрус: що відомо
15 жовтня 2026, 13:27
На Київщині через ворожу атаку госпіталізували 66-річну жінку
15 жовтня 2026, 13:14
Гроші в борг: що варто знати перед тим, як позичати
15 жовтня 2026, 12:46
На Львівщині п'яна водійка Tesla зіткнулася з Nissan Leaf: є постраждалий
15 жовтня 2026, 12:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Всі блоги »