ДТП у Тернополі: зіткнулися чотири авто, є травмовані

Фото: Національна поліція

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалися водій і пасажири мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, а також водій Skoda Octavia

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП трапилася у четвер, 15 жовтня, близько 07:00 на вулиці Об’їзній у Тернополі.

За попередньою інформацією, водій Nissan X-Trail виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілями Mercedes-Benz Sprinter і Citroën Jumper. Від удару мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter відкинуло на зустрічну смугу, де він перекинувся на Skoda Octavia.

Після аварії водій Nissan X-Trail залишив місце ДТП. Оперативники Тернопільського районного управління поліції розшукали його. Ним виявився 41-річний житель Києва.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Також у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, в ДТП на Харківщині загинула водійка, постраждала семимісячна дитина. Аварія сталася 13 жовтня близько 17:30 поблизу селища Нова Водолага Харківського району. Жінка не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та врізалася в дерево.