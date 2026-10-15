В Киевской области иномарка сбила женщину прямо на переходе

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 59-летний водитель Mitsubishi наехал на женщину. Она переходила проезжую часть в пределах пешеходного перехода. Известно, что светофор на момент аварии не работал. В результате ДТП 46-летнюю женщину госпитализировали с травмами.

"Следователи Броварского районного управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.