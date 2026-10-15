На Харківщині чоловік незаконно зберігав боєприпаси
Поліцейські повідомили про підозру 53-річному мешканцю села Світле Харківської області через незаконне придбання та зберігання бойових припасів
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Обшук провели правоохоронці Берестинського районного відділу поліції. Серед вилучених патронів були автоматні, великокаліберні та спортивно-мисливські.
За результатами експертних досліджень вилучені предмети віднесли до категорії бойових припасів.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі правоохоронці з’ясовують походження боєприпасів та обставини їхнього потрапляння до підозрюваного.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 26 вересня на Львівщині затримали 36-річного чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Затриманий – військовослужбовець, який перебував у відпустці.