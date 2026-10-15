Понад 10 російських атак за день: на Дніпропетровщині понівечені інфраструктура та житло

Фото: Дніпропетровська ОВА

15 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews .

У Дніпровському районі, у Слобожанській громаді, внаслідок атаки пошкоджені термінал логістичної компанії, вантажівки та адміністративна будівля.

На Криворіжжі під ударом опинилася Зеленодольська громада. Там понівечені об’єкти інфраструктури, відділення логістичної компанії та приватний будинок.

На Нікопольщині російські війська атакували районний центр, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені інфраструктура, заклади освіти, спорткомплекс, складські приміщення, торговельний центр, багатоквартирні будинки й автомобілі.

У Синельниківському районі росіяни били по Слов’янській громаді. Там пошкоджені приватні оселі.

Інформації про загиблих і поранених у повідомленні обласної влади немає.

Нагадаємо, що у четвер, 15 жовтня, ворог атакував Дніпровський район Дніпропетровської області. Є влучання по складах логістичної компанії.