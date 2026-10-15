СБУ затримала 5 підозрюваних у підпалах авто військових і волонтерів на замовлення РФ

Фото: СБУ

СБУ спільно з Нацполіцією затримала 5 людей, яких підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони, волонтерів та інших об’єктів на замовлення російських спецслужб. Фігурантів викрили на Київщині, у Львові, Запоріжжі та Тернополі

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews .

На Київщині контррозвідка СБУ викрила працівника поштового відділення з Білої Церкви. За даними слідства, він підпалив вантажівку місцевого підприємця-волонтера. Російські спецслужби нібито завербували чоловіка через так звану "медову пастку": створили фейковий профіль дівчини на сайті знайомств, яка переконала його виконувати завдання РФ.

Після вербування чоловік придбав розпалювач і два рушники, а потім за відеоінструкцією куратора з Росії підпалив автомобіль. Правоохоронці затримали його протягом доби після злочину.

У Львові затримали безробітного жителя Буковини, якого підозрюють у спробі підпалити два військові автомобілі. Слідство встановило, що чоловік шукав легких заробітків у Telegram-каналах під час перебування у Львові. За завданням куратора він погоджував об’єкти для підпалу, купував бензин на автозаправці та знімав загоряння на телефон, щоб прозвітувати про виконане завдання. Його затримали після підпалу.

У Запоріжжі правоохоронці затримали місцевого безробітного, якого підозрюють у підпалі вантажівки в Києві. За версією слідства, чоловік придбав на АЗС п’ять літрів пального та підпалив автомобіль, припаркований на узбіччі.

У Тернополі викрили студента, якого, за даними СБУ, російські спецслужби завербували, видаючи себе за правоохоронця. Йому доручили підпалити два вантажні фургони. Контррозвідники затримали підозрюваного, коли він прямував до місця запланованого підпалу та спілкувався з куратором із РФ по відеозв’язку.

Також у межах цієї схеми затримали жителя Кременецького району Тернопільщини. Слідство вважає, що йому доручили підпалити центральний вхід до відділення одного з комерційних банків у Тернополі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами ймовірної співпраці з російськими спецслужбами, засоби для вчинення підпалів та одяг, у якому вони могли скоювати злочини.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, а також за ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

За інкримінованими статтями їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.