10:57  05 серпня
У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик
09:40  05 серпня
На Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця
07:44  05 серпня
В Івано-Франківську в міському озері знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 16:55

На Київщині 17-річний хлопець влетів у дерево на іномарці: він не вижив

05 серпня 2026, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась між селами Велика Солтанівка та Мала Солтанівка. На жаль, загинув 17-річний хлопець

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

17-річний хлопець був за кермом автомобіля Mitsubishi. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. На жаль, від отриманих травм він помер у кареті медиків. Його 15-річного пасажира госпіталізували з травмами.

"За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
Смертельна ДТП на Черкащині: BMW протаранив дві вантажівки, автівку зім'яло вщент
05 серпня 2026, 14:07
На Волині 17-річна дівчина за кермом Mercedes вилетіла в кювет: п'ятеро травмованих
05 серпня 2026, 12:58
У Кривому Розі легковик зніс стовп та перекинувся: рятувальники деблокували 18-річного водія
05 серпня 2026, 11:43
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Жорстоке вбивство на Синельниківщині: затримано нападника, який до смерті забив жінку та поранив свідків
05 серпня 2026, 17:36
Криваві ревнощі на Дніпропетровщині: раніше судимий чоловік зарізав опонента
05 серпня 2026, 17:19
Майже 14 мільйонів активів: з'явились деталі нової підозри Стефанішиній від НАБУ
05 серпня 2026, 17:15
Смертельна ДТП на Черкащині: на нерегульованому переході легковик збив жінку
05 серпня 2026, 16:59
П'ять квартир, Audi для матері та $180 тисяч готівкою: журналісти розібрали біографію екс-заступника міністра юстицій Кучерявенка
05 серпня 2026, 16:45
Українські вогнеборці врятували обпечене козуленя під час пожеж у Франції
05 серпня 2026, 16:39
Обіцяли тил за 26 тисяч доларів: у Києві викрили масштабну схему ухилення від фронту
05 серпня 2026, 16:25
Зливав інформацію про склади з дронами: у Києві затримали 18-річного агента РФ
05 серпня 2026, 15:57
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який надсилав дітям свої інтимні фото
05 серпня 2026, 15:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »