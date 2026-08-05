На Київщині 17-річний хлопець влетів у дерево на іномарці: він не вижив

Фото: Національна поліція

Аварія сталась між селами Велика Солтанівка та Мала Солтанівка. На жаль, загинув 17-річний хлопець

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

17-річний хлопець був за кермом автомобіля Mitsubishi. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. На жаль, від отриманих травм він помер у кареті медиків. Його 15-річного пасажира госпіталізували з травмами.

"За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.