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05 серпня 2026, 16:25

Обіцяли тил за 26 тисяч доларів: у Києві викрили масштабну схему ухилення від фронту

05 серпня 2026, 16:25
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Фото: Нацполіція
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Столичні поліцейські викрили корупційну схему, учасники якої обіцяли військовослужбовцю переведення до тилового підрозділу за 26 тисяч доларів США

Про це повідомли у Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, організатор схеми посилався на нібито наявні зв’язки у військових частинах і запевняв, що може допомогти з переведенням бійця до однієї з тилових частин. Крім того, чоловік гарантував, що під час оформлення переведення військовослужбовця не залучатимуть до активних бойових дій.

Для отримання грошей ділки залучили спільника, через якого мали передати 26 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільника. Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їм інкримінують злочин, санкція якого передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та можливих інших причетних осіб.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили злочинну групу з чотирьох осіб, які організували схему нелегального переправлення громадян через держкордон.

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