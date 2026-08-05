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05 серпня 2026, 17:36

Жорстоке вбивство на Синельниківщині: затримано нападника, який до смерті забив жінку та поранив свідків

05 серпня 2026, 17:36
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Поліцейські Синельниківського району затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та травмуванні ще двох людей під час конфлікту в одному із селищ району

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 30 липня кілька людей спільно вживали алкогольні напої, коли між ними виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав потерпілим численних ударів металевим предметом по голові та тулубу.

Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Ще двоє людей — чоловік та продавчиня магазину, яка стала очевидицею інциденту, — отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його. Наразі він перебуває під вартою в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

За фактом події триває досудове розслідування, слідчі встановлюють усі обставини злочину та ступінь тяжкості травм, завданих потерпілим.

Нагадаємо, що поліцейські Синельниківського району затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві місцевого жителя під час конфлікту на ґрунті ревнощів.

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