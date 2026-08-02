На Київщині 17-річний хлопець наїхав на жінку на відпочинку

Фото: Національна поліція

Аварія сталась натериторії прибережної та лісової зони річки Рось. Це сталось, коли жінка відпочивала

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 17-річний водій ВАЗ рухався заднім ходом. Він наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Внаслідок ДТП жінка була госпіталізована з травмами. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Правоохоронці закликають батьків не дозволяти дітям сідати за кермо. Керування транспортними засобами без відповідного права на керування може призвести до непоправних наслідків. Безпека всіх учасників дорожнього руху", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.