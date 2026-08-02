На Київщині 17-річний хлопець наїхав на жінку на відпочинку
Аварія сталась натериторії прибережної та лісової зони річки Рось. Це сталось, коли жінка відпочивала
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 17-річний водій ВАЗ рухався заднім ходом. Він наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Внаслідок ДТП жінка була госпіталізована з травмами. Правоохоронці розпочали розслідування.
"Правоохоронці закликають батьків не дозволяти дітям сідати за кермо. Керування транспортними засобами без відповідного права на керування може призвести до непоправних наслідків. Безпека всіх учасників дорожнього руху", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.
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