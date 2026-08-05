В Киевской области 17-летний парень влетел в дерево на иномарке: он не выжил

Фото: Национальная полиция

Авария произошла между селами Большая Солтановка и Малая Солтановка. К сожалению, погиб 17-летний парень

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

17-летний парень был за рулем автомобиля Mitsubishi. Он не справился с управлением и столкнулся с деревом. К сожалению, от полученных травм он скончался в карете медиков. Его 15-летний пассажир госпитализирован с травмами.

"По данному факту следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема. Пострадавшую госпитализировали.