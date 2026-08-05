Зливав інформацію про склади з дронами: у Києві затримали 18-річного агента РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 18-річному жителю Київщини повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Через Telegram він встановив контакт із представником РФ та погодився за гроші збирати й передавати інформацію про об’єкти, які цікавили російську сторону.

Першим було завдання сфотографувати один з районних ТЦК та СП, а також ситуацію навколо нього. Цю роботу підозрюваний виконав, отримавши за неї 20$ на свій крипторахунок.

Надалі куратор доручив йому зібрати інформацію про одне з підприємств у Києві, на території якого зберігалися БпЛА. Зокрема, російську сторону цікавили відомості про роботу підприємства, його розташування та внутрішню інфраструктуру.

Усі матеріали замовник вимагав надсилати з точною фіксацією координат і часу зйомки.

За матеріалами слідства, отримані відомості російська сторона планувала використати для підготовки ударів по столиці. Підозрюваного затримано.

За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Херсонській області судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Зокрема, вона активно пропонувала жителям брати участь в псевдо-референдумах.