На Рівненщині судитимуть чоловіка, який надсилав дітям свої інтимні фото

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На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 44-річного чоловіка, який надсилав неповнолітнім дівчаткам порнографічні матеріали та інтимні повідомлення у соціальних мережах

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Як повідомили правоохоронці, потерпілими у кримінальному провадженні є п’ятеро дівчаток віком від 12 до 15 років, одна з яких — донька фігуранта.

За даними слідства, влітку 2025 року до поліції звернулися батьки дітей з одного із сіл Рівненського району. Під час перевірки телефонів вони виявили матеріали порнографічного характеру.

Правоохоронці встановили, що чоловік через соціальні мережі надсилав малолітнім та неповнолітнім односельчанкам інтимні текстові повідомлення, а також фотографії своїх статевих органів. Однією з адресаток була його 14-річна донька.

Під час огляду мобільного телефону підозрюваного поліцейські також виявили відеозапис із ознаками дитячої порнографії.

Чоловікові повідомили про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, під яким він перебуває й досі.

Досудове розслідування завершене, а матеріали кримінального провадження передані до суду для розгляду по суті.

Правоохоронці зазначають, що обтяжуючою обставиною у справі є вчинення злочину повторно.

Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі.

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