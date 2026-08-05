Криваві ревнощі на Дніпропетровщині: раніше судимий чоловік зарізав опонента

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліцейські Синельниківського району затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві місцевого жителя під час конфлікту на ґрунті ревнощів

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Як повідомили у поліції, 31 липня правоохоронці отримали повідомлення від військовослужбовців про те, що на одній із вулиць села Роздолля Синельниківського району поблизу приватного домоволодіння виявлено тіло чоловіка без ознак життя з ножовим пораненням.

У ході першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники Синельниківського районного управління поліції встановили обставини злочину.

За даними слідства, того ранку до будинку, де потерпілий проживав разом зі своєю співмешканкою, прийшов 49-річний житель села Роздолля. Між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, який переріс у бійку.

Під час сутички підозрюваний завдав потерпілому удару ножем у живіт. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

У результаті проведених оперативних заходів, за участю працівників сектору кримінального аналізу, правоохоронці встановили місцеперебування та затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція встановила, що затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили розслідування щодо жителя одного із сіл Кременчуцького району, якого обвинувачують у вбивстві двох знайомих. Обвинувальний акт скерований до суду.