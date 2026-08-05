Фото: поліція

ДТП сталася 4 серпня близько 20:00 в межах села Панське на Черкащині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій позашляховика BMW X5 виїхав на зустрічну смугу, де спочатку зіткнувся з вантажним автомобілем DAF, після чого від удару зіткнувся з іншою вантажівкою Mercedes-Benz Actros.

Внаслідок зіткнення автомобіль розтрощило вщент.

Від отриманих травм 50-річний водій BMW загинув на місці. Водії вантажівок у ДТП не постраждали.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 серпня на Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. На місці загинув водій, постраждали двоє юнаків.