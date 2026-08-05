Українські вогнеборці врятували обпечене козуленя під час пожеж у Франції

Фото: ДСНС

Українські надзвичайники, які беруть участь у ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції, врятували козуленя, що опинилося серед випалених вогнем гектарів лісу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews .

Під час гасіння пожежі рятувальники помітили дику тварину посеред обпаленої землі. Козуленя ще намагалося втекти, однак через опіки його ніжки вже не слухалися.

Вогнеборці обережно взяли тварину на руки, напоїли водою, оглянули та заспокоїли. Після цього пожежним автомобілем його доправили до найближчого села, де на козуленя вже чекали волонтери.

Завдяки оперативним діям українських рятувальників дитинча отримало шанс на життя. Після лікування та реабілітації воно зможе повернутися до дикої природи.

У ДСНС наголосили, що робота рятувальників полягає не лише у боротьбі з вогнем, а й у порятунку всіх живих істот, які потерпають від стихії.

Нагадаємо, що у Львові 11 липня рятувальники допомогли жінці, яка, рятуючи свого кота, сама опинилася на дереві й не змогла самостійно спуститися