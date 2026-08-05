Майже 14 мільйонів активів: з'явились деталі нової підозри Стефанішиній від НАБУ

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НАБУ і САП повідомили Ользі Стефанішиній про нову підозру. Йдеться про незаконне збагачення. Тепер з'явились деталі, про яке саме майно йдеться

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, Ольга Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, а також гроші, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також вона не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

Прокурор САП вказує, що витрати перевищують доходи і заощадження Стефанішиної. Він зазначив, що сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн.

Ольга Стефанішина вже прокоментувала нову підозру, передає "Радіо Свобода". Вона заявила, що їй немає чого приховувати. За словами колишньої посла України в США, будь-які процесуальні дії "не означають встановленої провини", а питання щодо нерухомості вже раніше публічно пояснювала та надала журналістам усі необхідні документи.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нову підозру для Ольги Стефанішиної. Також раніше до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Ольга Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.