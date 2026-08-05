10:57  05 серпня
У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик
09:40  05 серпня
На Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця
07:44  05 серпня
В Івано-Франківську в міському озері знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 17:15

Майже 14 мільйонів активів: з'явились деталі нової підозри Стефанішиній від НАБУ

05 серпня 2026, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

НАБУ і САП повідомили Ользі Стефанішиній про нову підозру. Йдеться про незаконне збагачення. Тепер з'явились деталі, про яке саме майно йдеться

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, Ольга Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, а також гроші, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також вона не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

Прокурор САП вказує, що витрати перевищують доходи і заощадження Стефанішиної. Він зазначив, що сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн.

Ольга Стефанішина вже прокоментувала нову підозру, передає "Радіо Свобода". Вона заявила, що їй немає чого приховувати. За словами колишньої посла України в США, будь-які процесуальні дії "не означають встановленої провини", а питання щодо нерухомості вже раніше публічно пояснювала та надала журналістам усі необхідні документи.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нову підозру для Ольги Стефанішиної. Також раніше до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Ольга Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ольна Стефанишина НАБУ САП суд
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Жорстоке вбивство на Синельниківщині: затримано нападника, який до смерті забив жінку та поранив свідків
05 серпня 2026, 17:36
Криваві ревнощі на Дніпропетровщині: раніше судимий чоловік зарізав опонента
05 серпня 2026, 17:19
Смертельна ДТП на Черкащині: на нерегульованому переході легковик збив жінку
05 серпня 2026, 16:59
На Київщині 17-річний хлопець влетів у дерево на іномарці: він не вижив
05 серпня 2026, 16:55
П'ять квартир, Audi для матері та $180 тисяч готівкою: журналісти розібрали біографію екс-заступника міністра юстицій Кучерявенка
05 серпня 2026, 16:45
Українські вогнеборці врятували обпечене козуленя під час пожеж у Франції
05 серпня 2026, 16:39
Обіцяли тил за 26 тисяч доларів: у Києві викрили масштабну схему ухилення від фронту
05 серпня 2026, 16:25
Зливав інформацію про склади з дронами: у Києві затримали 18-річного агента РФ
05 серпня 2026, 15:57
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який надсилав дітям свої інтимні фото
05 серпня 2026, 15:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »