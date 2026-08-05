Смертельна ДТП на Черкащині: на нерегульованому переході легковик збив жінку

Фото: поліція Черкаської області

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Аварія сталася сьогодні близько 10:30 на автодорозі Н-01 "Київ — Знам’янка" в межах села Косарі Черкаського району.

За попередніми даними правоохоронців, 50-річний водій автомобіля "ВАЗ-2111" скоїв наїзд на 61-річну жінку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок наїзду потерпіла отримала тяжкі травми. Її госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати жінку не вдалося — вона померла в лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.

Нагадаємо, раніше на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.