Смертельна ДТП на Черкащині: на нерегульованому переході легковик збив жінку
У Черкаському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 61-річна жінка-пішохід
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Аварія сталася сьогодні близько 10:30 на автодорозі Н-01 "Київ — Знам’янка" в межах села Косарі Черкаського району.
За попередніми даними правоохоронців, 50-річний водій автомобіля "ВАЗ-2111" скоїв наїзд на 61-річну жінку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.
Унаслідок наїзду потерпіла отримала тяжкі травми. Її госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати жінку не вдалося — вона померла в лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.
Нагадаємо, раніше на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.