П'ять квартир, Audi для матері та $180 тисяч готівкою: журналісти розібрали біографію екс-заступника міністра юстицій Кучерявенка

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Харківський юрисьт Микола Кучерявенко потрапив у низку скандалів останнім часом. Зокрема, у його матері знайшли дорогу іномарку, а потім у його родини знайшли ще чимало дорогого майна

Про це повідомляє "Інформатор", передає RegioNews.

У липні цього року Микола Кучерявенко подавався на посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП). Свого часу він працював першим заступником міністра юстиції, першим віцепрезидентом Національної академії правових наук, першим проректором НЮУ імені Ярослава Мудрого, а нині служить штабним офіцером у "Хартії". Тож, із таким досвідом, здавалось би, не повинно було бути жодних перешкод.

Проте конкурс обернувся гучним репутаційним ударом. Етична рада визнала, що Кучерявенко не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, фактично поставивши хрест на його шансах увійти до складу ВРП. Окремою темою стала і його роль у обранні директора НАБУ у 2023 році. Йдеться про конкурс, який Кучерявенко свого часу очолював.

Сумнівний конкурс

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький публічно поставив під сумнів незалежність конкурсу з обрання директора НАБУ. На його думку, процедуру узгодили заздалегідь, а одну роль в цьому відіграв саме Микола Кучерявенко, який очолював конкурсну комісію.

Як стверджує Броневицький з посиланням на цей документ, у матеріалах міститься інформація про те, що Кучерявенко отримував вказівки від тодішньої віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної щодо пріоритетності окремих кандидатів, передусім стосовно нинішнього директора НАБУ, який переміг у тодішньому конкурсі під головуванням Кучерявенка.

Мільйони "в борг"

Також у біографії юриста сталась історія з 4,6 мільйона гривень. Ці кошти він не вказав у декларації. За його словами, у 2017 році він позичив ці кошти у давнього друга-ресторатора для купівлі квартири, а до декларації не вніс їх з тієї причини, що нібито отримував суму частинами — протягом восьми місяців траншами, що не перевищували 80 тис. грн, що, своєю чергою, якраз є порогом декларування суттєвих змін у стані, який діяв на той час. Домовленість про борг, за словами Кучерявенка, була усною.

Етична рада засумнівалася в такій версії походження коштів. Журналісти звернтають увагу, що схеми з приватними позиками часто використовують для прикриття та легалізації нелегального заробітку. Адже таким чином готівка вже є не хабарем чи іншим тіньовим доходом, а коштами, взятими в борг у родича чи іншої, звісно ж, підставної особи.

Іномарка в мами-пенсіонерки

У 2014 році його 77-річна матір купила новенький Audi Q5 вартістю 61 тис. євро. Микола Кучерявенко, коментуючи це, завляв, що його мамі просто треба було їздити на дачу.

Майно на сотні тисяч доларів

Разом зі своєю дружиною Ольгою Мінаєвою, суддею з Харкова, тримають у готівці понад $200 тис. та 1,5 млн грн. Також у рлдини є щонайменше п'ять квартир у Харкові: одна в ЖК "На Бакуліна", і ще чотири в житловому комплексі преміум-класу "Титул" у самому центрі міста. Етична рада, до речі, також цікавилася і пасинком Кучерявенка — так само суддею Михайлом Жернаковим. Відповісти на запитання, де той узяв кошти на купівлю нової квартири та автомобіля Tesla, Кучерявенко також не зміг.

Журналісти також вказують, що Кучерявенко протягом 2024–2025 років працював у Міністерстві юстиції, коли його очолював Герман Галущенко, один із фігурантів "Міндічгейту". При цьому сам Кучерявенко у цьому скандалі не згадувався.

Корисні зв'язки

За період роботи у сфері юриспруденції та права Кучерявенко також обріс серйозними зв’язками в правоохоронних органах, якими, вочевидь, не соромиться користуватися досі. Є чутки про нібито його причетність до одного з харківських обнальних центрів, діяльність якого організував і забезпечує певний Ігор Ахметшин.

Використовуючи схему з міжнародними товарно-транспортними накладними, яка базується на фальсифікації документів для створення фіктивного документообігу (так званого паперового ПДВ або скруток), штучного завищення витрат компанії та виведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств чи нерезидентів з подальшим зняттям у готівку. Зокрема, вказують ЗМІ, до схеми залучено кілька підприємств, зареєстрованих на дружину Ахметшина — Катерину Бондаренко. У цьому процесі Кучерявенко нібито відповідає за "кришування" офісу.

Провал на конкурсі до Вищої ради правосуддя та черга скандалів навколо Миколи Кучерявенка серйозно вдарили по його репутації.