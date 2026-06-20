На Київщині ВАЗ влетів у автобус: загинула 2-річна дитина

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 9 червня о 19:55 на одній з вулиць в місті Бровари. На жаль, загинула маленька дитина

Про це повідомляє поліція Київська область, передає RegioNews.

Попередньо, 29-річний водій автомобіля ВАЗ їхав вулицею Привокзальна. Він виїхав на зустрічку смугу, де зіткнувся з автобусом, за кермом якого був 54-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій та вісім пасажирів автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження. На жаль, загинула 2-річна дівчинка.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись дві іномарки. На жаль, загинула людина. Відомо, що в одному з авто були діти.