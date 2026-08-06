Скандал на відкритті реабілітаційного корпусу у Львові: Садовий відреагував на візит представника УПЦ МП

Фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував присутність представника УПЦ Московського патріархату на відкритті нового корпусу реабілітаційного центру UNBROKEN для українських військових

Про це він написав у телеграм, передає RegioNews .

За його словами, він не запрошував священнослужителя та не погоджував перелік гостей заходу.

У своєму поясненні Садовий наголосив, що ситуація є неприпустимою, однак спростував інформацію про участь представника УПЦ МП в освяченні приміщення.

"Ні, я його не запрошував. Ні, я не погоджував перелік гостей, бо в нас кожен має свою відповідальність і своє бачення. Тут справді стався прокол", — заявив він.

Міський голова також наголосив, що священнослужитель не проводив жодних релігійних обрядів під час відкриття центру.

Водночас він визнав, що сама поява представника УПЦ МП на заході викликала негативну реакцію.

"Так, це все одно дуже погана історія", — додав мер Львова.

Садовий нагадав, що будівлю на вулиці Пекарській у часи президентства Віктора Януковича передали Московському патріархату. Після початку повномасштабного вторгнення Росії її повернули у власність громади Львова без тривалих судових процесів.

За словами міського голови, у відновленій будівлі офіційно відкрили новий корпус центру UNBROKEN, де одночасно проходитимуть лікування та реабілітацію 55 українських військових, які отримали тяжкі поранення на війні. Тут також працюватиме навчальний корпус медичної школи університету UNBROKEN для підготовки фахівців із реабілітації.

"Колись цю будівлю передали московському патріархату. Сьогодні тут рятують українських Захисників", — підсумував Садовий.

Нагадаємо, що суд визнав винним у державній зраді настоятеля двох храмів Волноваського району Донецької області. За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.