Фото: поліція

ДТП сталася 18 червня близько 15:00 на трасі "Ковель–Жовква" поблизу міста Жовква Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення автомобілів Renault Trafic та Renault Espace. Після цього останнє авто відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum.

Внаслідок ДТП 19-річний водій Renault Espace та його 51-річна пасажирка отримали травми. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 18 червня на об'їзній Вінниці сталася масова ДТП: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей.