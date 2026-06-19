На Львівщині автомобіль відкинуло на зустрічну смугу під колеса вантажівки: є постраждалі
ДТП сталася 18 червня близько 15:00 на трасі "Ковель–Жовква" поблизу міста Жовква Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення автомобілів Renault Trafic та Renault Espace. Після цього останнє авто відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum.
Внаслідок ДТП 19-річний водій Renault Espace та його 51-річна пасажирка отримали травми. Їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 18 червня на об'їзній Вінниці сталася масова ДТП: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей.
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Львові чоловіка заради бронювання від служби влаштували у поліцію за 5 тисяч доларів
19 червня 2026, 13:00Конфлікт через паркан: на Тернопільщині чоловік облив сусіда бензином і погрожував спалити
19 червня 2026, 12:52Розкрадання на фортифікаціях у Донецькій області: суд арештував телефон одного з фігурантів
19 червня 2026, 12:45В Україні електроенергію можна купувати наперед: в уряді запровадили зміни
19 червня 2026, 12:30У Харкові помер ще один рятувальник, поранений під час повторного російського удару
19 червня 2026, 12:14За вбивство одеського активіста військовий отримав довічне ув'язнення
19 червня 2026, 11:59На Закарпатті двоє дітей отруїлися алкоголем і потрапили до лікарень
19 червня 2026, 11:40Ворог двічі атакував автобуси у Херсоні: постраждали семеро людей
19 червня 2026, 11:16Через обстріли енергооб'єктів частина областей України залишилася без світла
19 червня 2026, 10:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »