Не прийняли відмову: на Київщині дівчину зґвалтували одразу троє чоловіків

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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

21-річна дівчина та троє чоловіків віком 18, 43 та 52 роки влаштували застілля з алкоголем. Під час розмови один із них запропонував їй секс, проте дівчина відмовилась. Не прийнявши відмови, всі троє застосували до неї фізичне насильство та по черзі зґвалтували.

Наразі всіх трьох злочинців затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ МП, який зґвалтував 14-річну хористку, шантажував її погрозами розголосити інформацію представникам єпархії та змушував її до нових дій сексуального характеру.