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19 червня 2026, 18:56

Влетів у ТЦ, будучи позбавленим прав: у Києві п’яний водій влаштував серйозну ДТП

19 червня 2026, 18:56
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Подільському районі Києва водій автомобіля Hyundai в'їхав у будівлю торговельного центру. За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

На місці події патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Втім, проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Крім того, правоохоронці встановили, що водій уже притягувався до відповідальності за керування у нетверезому стані та був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Патрульні склали на порушника низку адміністративних матеріалів, зокрема за повторне керування без права на це, порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за повторне протягом року керування транспортним засобом із ознаками сп’яніння. Також йому винесли постанову за експлуатацію автомобіля без номерного знака.

Матеріали справи передадуть до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, вранці 18 червня на об'їзній Вінниці сталася масова ДТП: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей.

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