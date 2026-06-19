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19 червня 2026, 10:45

Масова ДТП на об'їзній Вінниці: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків, шестеро постраждалих

19 червня 2026, 10:45
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Фото: поліція
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Аварія сталася в четвер, 18 червня, вранці на об’їзній дорозі Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися дві вантажівки (Scania, DAF з напівпричепом), позашляховик Skoda, два кросовери (Vokswagen й Hyundai) та два мікроавтобуси (Peugeot Boxer й Mercedes-Benz Sprinter).

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, двох із них госпіталізували, а саме 44-річного водія Skoda та 36-річну пасажирку Hyundai.

Двоє пасажирок Vokswagen віком 49 та 59 років, а також 55-річний водій Hyundai та його 30-річна пасажирка від госпіталізації відмовилися.

У водіїв взяли зразки крові для проведення судово-токсикологічної експертизи.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 17 червня в Одесі позашляховик врізався у маршрутку. Внаслідок ДТП постраждали три людини.

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