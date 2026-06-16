Поліція викрила корупційний дует із керівництва ОТГ на Київщині
На Київщині поліція затримала заступника голови та депутата ОТГ. Посадовці за 4500 доларів обіцяли чоловікам фіктивно працевлаштувати їх до військової частини для подальшого бронювання
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали депутата та заступника голови ОТГ під час отримання неправомірної вигоди – 9000 доларів.
Нині обом фігурантам повідомлено про підозру.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.
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