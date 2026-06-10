На Київщині пенсіонера на велосипеді збили на смерть
Аварія сталась 9 червня в місті Узин. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 60-річний водій Volkswagen Tiguan їхав по вулиці у центрі міста. Він збив велосипедиста, який їхав у попутному з автомобілем напрямку та повертав ліворуч. На жаль, 72-річний велосипедист від отриманих травм загинув на місці.
Поліція розпочала кримінальне провадження.
"Шановні водії, застерігаємо вас бути уважними за кермом, враховувати дорожню обстановку та дотримуватися правил швидкісного режиму", - закликають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.
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