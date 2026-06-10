На Київщині пенсіонера на велосипеді збили на смерть

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 9 червня в місті Узин. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 60-річний водій Volkswagen Tiguan їхав по вулиці у центрі міста. Він збив велосипедиста, який їхав у попутному з автомобілем напрямку та повертав ліворуч. На жаль, 72-річний велосипедист від отриманих травм загинув на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

"Шановні водії, застерігаємо вас бути уважними за кермом, враховувати дорожню обстановку та дотримуватися правил швидкісного режиму", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.