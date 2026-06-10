В Киевской области пенсионера на велосипеде сбили насмерть
Авария произошла 9 июня в городе Узине. К сожалению, в результате ДТП погиб человек
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 60-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал по улице в центре города. Он сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении с автомобилем и поворачивал налево. К сожалению, 72-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.
Полиция начала уголовное производство.
"Уважаемые водители, предостерегаем вас быть внимательными за рулем, учитывать дорожную обстановку и соблюдать правила скоростного режима", - призывают правоохранители.
Напомним, ранее на Львовщине Tesla вылетела в кювет и разбилась вдребезги. От полученных травм 20-летний парень погиб, еще четверо парней пострадали.