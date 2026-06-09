На Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент: один юнак загинув, ще четверо постраждали
ДТП сталася 8 червня близько 02:20 поблизу села Терновиця Яворівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Tesla не впорався з керуванням та автомобіль вилетів у кювет.
Від отриманих травм 20-річний пасажир машини загинув на місці. 21-річний водій та ще троє пасажирів, 19-річний і двоє 20-річних, отримали травми. Їх госпіталізували.
Загиблий та постраждалі – жителі Яворівського району.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 7 червня на Волині автомобіль врізалася у придорожній відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. За кермом легковика була 16-річна дівчина, загинув 23-річний молодик.
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