Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Tesla не впорався з керуванням та автомобіль вилетів у кювет.

Від отриманих травм 20-річний пасажир машини загинув на місці. 21-річний водій та ще троє пасажирів, 19-річний і двоє 20-річних, отримали травми. Їх госпіталізували.

Загиблий та постраждалі – жителі Яворівського району.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 7 червня на Волині автомобіль врізалася у придорожній відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. За кермом легковика була 16-річна дівчина, загинув 23-річний молодик.