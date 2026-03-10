На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки

Фото: ДСНС Київщини

У місті Фастів група підлітків влаштувала небезпечне дозвілля на даху багатоповерхівки. Одна з дівчат опинилася на покрівлі балкона дев'ятого поверху і вже не могла самостійно повернутися назад

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На допомогу оперативно прибули рятувальники.

За допомогою автодрабини бійці ДСНС дісталися до дитини та безпечно зняли її з висоти. Інші підлітки спустилися з даху самостійно.

На щастя, обійшлося без травм.

ДСНС закликає батьків приділяти особливу увагу тому, як діти проводять свій вільний час, та регулярно нагадувати їм про правила безпечної поведінки.

