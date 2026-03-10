13:29  10 березня
12:55  10 березня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 14:56

На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки

10 березня 2026, 14:56
Фото: ДСНС Київщини
У місті Фастів група підлітків влаштувала небезпечне дозвілля на даху багатоповерхівки. Одна з дівчат опинилася на покрівлі балкона дев'ятого поверху і вже не могла самостійно повернутися назад

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На допомогу оперативно прибули рятувальники.

За допомогою автодрабини бійці ДСНС дісталися до дитини та безпечно зняли її з висоти. Інші підлітки спустилися з даху самостійно.

На щастя, обійшлося без травм.

ДСНС закликає батьків приділяти особливу увагу тому, як діти проводять свій вільний час, та регулярно нагадувати їм про правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, правоохоронці Полтави встановлюють обставини загибелі неповнолітнього хлопця унаслідок ураження струмом. За попередньою інформацією, під час перебування на залізничній цистерні хлопця вразив високовольтний електричний струм.

підлітки рятувальники ДСНС Київська область багатоповерхівка дівчинка
09 березня 2026
