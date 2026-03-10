13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
12:55  10 березня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 15:25

На Волині затримали місцевого жителя, який за $10 тисяч організував нелегальне переправлення чоловіків за кордон

10 березня 2026, 15:25
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили 27-річного жителя Володимирського району, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, фігурант підшуковував чоловіків, які хотіли незаконно залишити країну, інструктував їх щодо подальших дій та організовував доставку до прикордонної зони. Також обговорював з "клієнтами" деталі перетину кордону та встановлював вартість своїх послуг.

Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. Оплата здійснювалася у два етапи: 3 тисячі доларів авансом і ще 7 тисяч – після успішного перетину кордону.

Затримали підозрюваного під час передачі першої частини коштів від одного з "клієнтів".

За скоєне чоловіку загрожує чималий термін ув’язнення.

Нагадаємо, на Волині прикордонники виявили колаборантку із "ДНР". Під час обшуку у затриманої виявили паспорт рф та електронні документи, які підтверджують її колабораційну діяльність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Волинь ДПСУ схема втеча за кордон
$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці
05 березня 2026, 12:21
На Волині керівника Держпродспоживслужби затримали за вимагання хабаря
05 березня 2026, 09:55
На Волині сержант військового вишу побив курсанта і втік зі служби
02 березня 2026, 19:40
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Херсонщині росіяни вбили пенсіонерку вибухівкою
10 березня 2026, 15:25
На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки
10 березня 2026, 14:56
Будапешт не поверне Україні $80 млн: що каже угорський уряд
10 березня 2026, 14:51
У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн
10 березня 2026, 14:26
Рада провалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
10 березня 2026, 13:56
Удар по Слов'янську: вже 4 загиблих і 16 поранених
10 березня 2026, 13:45
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 13:29
"Коли повернеться з фронту?": як правильно підтримати дитину захисника або захисниці
10 березня 2026, 13:20
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10 березня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »