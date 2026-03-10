На Волині затримали місцевого жителя, який за $10 тисяч організував нелегальне переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, фігурант підшуковував чоловіків, які хотіли незаконно залишити країну, інструктував їх щодо подальших дій та організовував доставку до прикордонної зони. Також обговорював з "клієнтами" деталі перетину кордону та встановлював вартість своїх послуг.

Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. Оплата здійснювалася у два етапи: 3 тисячі доларів авансом і ще 7 тисяч – після успішного перетину кордону.

Затримали підозрюваного під час передачі першої частини коштів від одного з "клієнтів".

За скоєне чоловіку загрожує чималий термін ув’язнення.

