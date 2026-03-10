На Херсонщині росіяни вбили пенсіонерку вибухівкою

Фото з відкритих джерел

Російська армія атакувала Антонівку в Херсонській області. На жаль, внаслідок удару загинула людина

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зранку 10 березня російські військові скинули вибухівку з безпілотників на одній з вулиць Антонівки. В зоні ураження снаряду опинилась 74-річна місцева жителька.

Медики боролись за життя жінки. Проте, на жаль, від отриманих травм вона померла.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені інфраструктура та підприємство.