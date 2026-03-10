В Киевской области чрезвычайники спасли девушку-подростка с крыши многоэтажки
В городе Фастов группа подростков устроила опасный досуг на крыше многоэтажки. Одна из девушек оказалась на кровле балкона девятого этажа и уже не могла самостоятельно вернуться назад
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В помощь оперативно прибыли спасатели.
С помощью автолестницы бойцы ГСЧС добрались до ребенка и безопасно сняли его с высоты. Остальные подростки спустились с крыши самостоятельно.
К счастью, обошлось без травм.
ГСЧС призывает родителей уделять особое внимание тому, как дети проводят свое свободное время и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения.
