13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
12:55  10 марта
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы
10:26  10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 14:56

В Киевской области чрезвычайники спасли девушку-подростка с крыши многоэтажки

10 марта 2026, 14:56
Фото: ГСЧС Киевщины
В городе Фастов группа подростков устроила опасный досуг на крыше многоэтажки. Одна из девушек оказалась на кровле балкона девятого этажа и уже не могла самостоятельно вернуться назад

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В помощь оперативно прибыли спасатели.

С помощью автолестницы бойцы ГСЧС добрались до ребенка и безопасно сняли его с высоты. Остальные подростки спустились с крыши самостоятельно.

К счастью, обошлось без травм.

ГСЧС призывает родителей уделять особое внимание тому, как дети проводят свое свободное время и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения.

Напомним, правоохранители Полтавы устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего парня в результате поражения током. По предварительной информации, во время пребывания на железнодорожной цистерне парня поразил высоковольтный электрический ток.

