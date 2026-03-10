Фото: ГСЧС Киевщины

В городе Фастов группа подростков устроила опасный досуг на крыше многоэтажки. Одна из девушек оказалась на кровле балкона девятого этажа и уже не могла самостоятельно вернуться назад

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В помощь оперативно прибыли спасатели.

С помощью автолестницы бойцы ГСЧС добрались до ребенка и безопасно сняли его с высоты. Остальные подростки спустились с крыши самостоятельно.

К счастью, обошлось без травм.

ГСЧС призывает родителей уделять особое внимание тому, как дети проводят свое свободное время и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения.

