У Полтаві підліток загинув від удару струмом на залізничній цистерні

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 3 березня близько 16:40 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від чергового залізничної станції про виявлення тіла на одній із залізничних цистерн.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.Поліцейські встановили, що загиблим є місцевий житель 2010 року народження.

За попередньою інформацією, під час перебування на цистерні хлопця вразив високовольтний електричний струм. Для уточнення причин смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом трагедії слідчим розпочато досудове розслідування. Обставини події наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, в Одеській області неповнолітній зазнав травм від удару струмом. За попередніми даними, група місцевих підлітків перебувала поруч із вантажним потягом. У якийсь момент один із них вирішив залізти на дах вагона, де його вразило електричним струмом.