12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
10:51  04 березня
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
09:20  04 березня
На Черкащині після зіткнення з вантажівкою легковик вилетів у кювет: є жертви
04 березня 2026, 12:49

У Полтаві підліток загинув від удару струмом на залізничній цистерні

04 березня 2026, 12:49
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Полтави встановлюють обставини загибелі неповнолітнього хлопця унаслідок ураження струмом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 3 березня близько 16:40 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від чергового залізничної станції про виявлення тіла на одній із залізничних цистерн.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.Поліцейські встановили, що загиблим є місцевий житель 2010 року народження.

За попередньою інформацією, під час перебування на цистерні хлопця вразив високовольтний електричний струм. Для уточнення причин смерті призначено судово-медичну експертизу.

За фактом трагедії слідчим розпочато досудове розслідування. Обставини події наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, в Одеській області неповнолітній зазнав травм від удару струмом. За попередніми даними, група місцевих підлітків перебувала поруч із вантажним потягом. У якийсь момент один із них вирішив залізти на дах вагона, де його вразило електричним струмом.

Полтава струм підліток хлопець залізниця трагедія цистерна поліція
У Києві чоловік накинувся на сестру із ножем
04 березня 2026, 10:38
У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку
03 березня 2026, 20:35
На Київщині чоловік під час сварки вбив жінку
03 березня 2026, 19:55
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Авіаудар по Слов’янську: одна людина загинула, пошкоджено 63 будинки
04 березня 2026, 13:58
Атака на поїзд у Миколаєві: рятувальники ДСНС ліквідували наслідки
04 березня 2026, 13:37
Понад 30 млн грн збитків на пальному: посадовцям Міноборони та Генштабу повідомлено підозри
04 березня 2026, 13:04
Повстання чи силова диктатура: момент істини для Ірану
04 березня 2026, 12:29
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 12:10
П’яна помста: у Києві судитимуть чоловіка, який спалив кавʼярню на Лісовому масиві
04 березня 2026, 11:49
"Бойові" для тиловиків та мільйонні збитки: підозру отримав посадовець бригади на Запорізькому напрямку
04 березня 2026, 11:32
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у п'яти областях
04 березня 2026, 11:14
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
04 березня 2026, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
