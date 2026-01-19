20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 19:39

Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини

19 січня 2026, 19:39
Фото: пресслужба поліції
У селі Яцюки Богуславської територіальної громади на Обухівщині сталася пожежа в приватному будинку, під час якої загинув 71-річний чоловік

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Про подію до поліції повідомили працівники ДСНС.

На місце одразу виїхали рятувальники, медики та поліцейські. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Інші мешканці будинку не постраждали.

Попередньою причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем. Остаточні результати перевірки нададуть фахівці ДСНС після завершення розслідування.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині пожежу в житловому будинку гасили понад чотири години. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили загиблу жінку, обставини події встановлює поліція.

Київська область Обухівський район пожежа загиблий приватний будинок рятувальники
