Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини

У селі Яцюки Богуславської територіальної громади на Обухівщині сталася пожежа в приватному будинку, під час якої загинув 71-річний чоловік

передає RegioNews.

Про подію до поліції повідомили працівники ДСНС.

На місце одразу виїхали рятувальники, медики та поліцейські. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Інші мешканці будинку не постраждали.

Попередньою причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем. Остаточні результати перевірки нададуть фахівці ДСНС після завершення розслідування.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей.

