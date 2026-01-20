Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 20 січня знову дорожчає вартість проїзду у приміських маршрутках. Нові тарифи почнуть діяти на маршрутах №742, №796, №374, №903, а також №301

Про це пише RegioNews із посиланням на повідомлення у телеграм-каналах.

За попередньою інформацією, схема підвищення тарифів виглядає так:

По селу, містечку: +5 грн;

До Києва (станції метро "Академмістечко", "Виставковий центр"): +10 грн.

Наприклад, досі поїздка на маршрутці №301 з Вишневого до метро коштувала 50 грн.

Перевізники пояснюють підвищення зростанням вартості пального, запчастин, електроенергії та комунальних послуг, а також фінансовими труднощами галузі через війну.

Водії маршруток уже почали повідомляти пасажирів про нові тарифи.

Як відомо, востаннє тарифи на приміських маршрутах підвищували навесні минулого року.

