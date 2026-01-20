Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
З 20 січня знову дорожчає вартість проїзду у приміських маршрутках. Нові тарифи почнуть діяти на маршрутах №742, №796, №374, №903, а також №301
Про це пише RegioNews із посиланням на повідомлення у телеграм-каналах.
За попередньою інформацією, схема підвищення тарифів виглядає так:
- По селу, містечку: +5 грн;
- До Києва (станції метро "Академмістечко", "Виставковий центр"): +10 грн.
Наприклад, досі поїздка на маршрутці №301 з Вишневого до метро коштувала 50 грн.
Перевізники пояснюють підвищення зростанням вартості пального, запчастин, електроенергії та комунальних послуг, а також фінансовими труднощами галузі через війну.
Водії маршруток уже почали повідомляти пасажирів про нові тарифи.
Як відомо, востаннє тарифи на приміських маршрутах підвищували навесні минулого року.
