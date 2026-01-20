13:19  20 січня
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 13:19

Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити

20 січня 2026, 13:19
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 20 січня знову дорожчає вартість проїзду у приміських маршрутках. Нові тарифи почнуть діяти на маршрутах №742, №796, №374, №903, а також №301

Про це пише RegioNews із посиланням на повідомлення у телеграм-каналах.

За попередньою інформацією, схема підвищення тарифів виглядає так:

  • По селу, містечку: +5 грн;
  • До Києва (станції метро "Академмістечко", "Виставковий центр"): +10 грн.

Наприклад, досі поїздка на маршрутці №301 з Вишневого до метро коштувала 50 грн.

Перевізники пояснюють підвищення зростанням вартості пального, запчастин, електроенергії та комунальних послуг, а також фінансовими труднощами галузі через війну.

Водії маршруток уже почали повідомляти пасажирів про нові тарифи.

Як відомо, востаннє тарифи на приміських маршрутах підвищували навесні минулого року.

Нагадаємо, у Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці. На транспорті розмістили надпис великими літерами: "Я дала своєму кумові", а нижче меншими продовження "контакти автосервісу…". За порушення вимог чинного законодавства ТОВ "ВАГ Автосервіс груп" заплатить 1700 гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ тарифи Київська область проїзд маршрутка пасажири передмістя вартість проїзду
"Червона" лінія метро Києва відновила роботу у звичайному режимі
20 січня 2026, 11:06
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
20 січня 2026, 10:15
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Тіна Кароль вибачилася за пісню про відсутність світла та тепла в Україні
20 січня 2026, 16:11
Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
Жителі багатотисячного міста на Полтавщині протестували проти несправедливих знеструмлень і перекрили дорогу
20 січня 2026, 15:44
"Спілкувалась з колегою": жителька Донеччини "зливала" даны про ЗСУ
20 січня 2026, 15:35
Зеленський відреагував на справу щодо Тимошенко
20 січня 2026, 15:12
Скандал із бронюванням: політтехнолог Петров звільнився з військового меморіального кладовища
20 січня 2026, 14:49
Пільги для ветеранів у 2026 році: що потрібно знати – пояснює ГО "Захист Держави"
20 січня 2026, 14:36
Новий міністр оборони України планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць
20 січня 2026, 14:35
Морози в Україні почнуть послаблюватися
20 січня 2026, 14:25
У Харкові 80 юних боксерів змагалися на турнірі пам'яті Василя Бурмака
20 січня 2026, 13:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »