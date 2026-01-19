У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За сексистську рекламу на автобусі оштрафували львівський автосервіс

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на LVIV.MEDIA.

Як зазначається, на маршрутці розмістили надпис великими літерами: "Я дала своєму кумові", а нижче меншими продовження "контакти автосервісу…". Поруч з надписом була зображена жінка з глибоким декольте.

У понеділок, 19 січня, у Держпродспоживслужбі розглянули справу щодо львівського автосервісу, який розмістив на маршрутці сексистську рекламу.

За порушення вимог чинного законодавства ТОВ "ВАГ Автосервіс груп" заплатить 1700 гривень.

