19 січня 2026, 17:19

У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці

19 січня 2026, 17:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на LVIV.MEDIA.

Як зазначається, на маршрутці розмістили надпис великими літерами: "Я дала своєму кумові", а нижче меншими продовження "контакти автосервісу…". Поруч з надписом була зображена жінка з глибоким декольте.

У понеділок, 19 січня, у Держпродспоживслужбі розглянули справу щодо львівського автосервісу, який розмістив на маршрутці сексистську рекламу.

За порушення вимог чинного законодавства ТОВ "ВАГ Автосервіс груп" заплатить 1700 гривень.

Як повідомлялось, начальника ТЦК на Львівщині покарали за призов доглядальника тяжкохворого батька. Його оштрафували на 34 000 гривень.

