На Київщині жінка за кермом іномарки влетіла у маталевий відбійник

Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 22-річна дівчина була за кермом автомобіля Peugeot. Вона не впоралась з керуванням, внаслідок чого виїхала на узбіччя та допустила зіткнення з металевим відбійником.

Внаслідок ДТП її 23-річний пасажир отримав травми, й був госпіталізований. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, ввечері 6 січня на Житомирщині легковик вилетів з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.