09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
07:50  13 січня
У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
12 січня 2026, 10:45

На Київщині жінка за кермом іномарки влетіла у маталевий відбійник

12 січня 2026, 10:45
Ілюстративне фото
Аварія сталась 11 січня на автодорозі Київ-Одеса. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 22-річна дівчина була за кермом автомобіля Peugeot. Вона не впоралась з керуванням, внаслідок чого виїхала на узбіччя та допустила зіткнення з металевим відбійником.

Внаслідок ДТП її 23-річний пасажир отримав травми, й був госпіталізований. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, ввечері 6 січня на Житомирщині легковик вилетів з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Через обстріли без світла залишаються Київ і низка областей – Міненерго
13 січня 2026, 11:11
Парижський саміт "Коаліції охочих": що очікувати Україні від гарантій безпеки
13 січня 2026, 10:56
Понад 5,8 млн грн хабарів: у трьох регіонах викрили канали незаконного виїзду за кордон
13 січня 2026, 10:52
Росіяни суттєво пошкодили два енергооб’єкти ДТЕК в Одесі
13 січня 2026, 10:40
$14 тисяч за втечу з України: на Тернопільщині затримали організатора
13 січня 2026, 10:38
Ворожий дрон "Герань" поцілив по будинку на Чернігівщині: двоє поранених
13 січня 2026, 10:20
З другої спроби: Комітет Ради підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
13 січня 2026, 10:04
Росіяни атакували Київщину: наслідки є у трьох районах
13 січня 2026, 09:56
Масована атака: ППО знищила 7 російських ракет та 247 безпілотників
13 січня 2026, 09:47
Війська РФ вночі вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини
13 січня 2026, 09:35
