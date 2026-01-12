В Киевской области женщина за рулем иномарки влетела в матовый отбойник

Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 22-летняя девушка была за рулем автомобиля Peugeot. Она не справилась с управлением, в результате чего выехала на обочину и допустила столкновение с металлическим отбойником.

В результате ДТП ее 23-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, вечером 6 января на Житомирщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб. От полученных травм 55-летний водитель скончался на месте.