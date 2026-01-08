Фото: поліція

ДТП сталася 6 січня близько 20:00 неподалік села Двірець у Житомирському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Бердичівського району за кермом авто Renault не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, де легковик врізався в опору вуличного освітлення.

Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

