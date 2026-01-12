Зіткнення мікроавтобуса та вантажівки на Львівщині: є загибла та травмовані

Зіткнення мікроавтобуса та вантажівки на Львівщині: одна загибла та п’ятеро травмованих
ДТП сталася у неділю, 11 січня, близько 12:30 у селищі Краковець Яворівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Вenz та вантажівки Volvo, за кермом яких перебували 38-річні водії.
Від отриманих внаслідок ДТП травм 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року отримали травми, їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 10 січня внаслідок ДТП на Черкащині легковик рознесло вщент. Загинула жінка, двоє дітей травмовані.
