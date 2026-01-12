Зіткнення мікроавтобуса та вантажівки на Львівщині: є загибла та травмовані

Фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 11 січня, близько 12:30 у селищі Краковець Яворівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Вenz та вантажівки Volvo, за кермом яких перебували 38-річні водії.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

