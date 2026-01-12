ДТП на Черкащині: легковик рознесло вщент, загинула жінка

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Hyundai Getz не обрала безпечної швидкості на заокругленні дороги, не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з авто Renault Megane. Після зіткнення некероване авто виїхало на узбіччя, де врізалося в паркан та дерево. Від удару легковик перетворився на купу металу.

Від отриманих травм 52-річна водійка Hyundai загинула на місці.

Також травми отримали двоє пасажирів Renault: однорічний хлопчик та 15-річна дівчина. Їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, ввечері 6 січня на Житомирщині легковик вилетів з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.