Поліція попереджає: через негоду на дорогах – ДТП та ускладнений рух

Фото: Telegram/Олексій Білошицький

Станом на ранок 9 січня на дорогах України продовжують діяти ускладнені погодні умови

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу по Україн зафіксовано 899 викликів про ДТП, з них 153 із потерпілими, є загиблі та травмовані. По Києву – 124 повідомлення про ДТП, 9 з них з травмованими.

Сьогодні станом на 8:00:

по Україні – 43 виклики про ДТП, 3 з потерпілими;

по Києву – 4 повідомлення про ДТП, травмованих наразі немає.

Обмеження для великовагового транспорту залишаються.

Рівненська область:

М-06 Київ – Чоп, 259–434 км;

Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, 130–156 км.

Житомирська область:

М-06 Київ – Чоп, 68–258 км.

Львівська область:

М-06 Київ – Чоп, 432–487 км.

Волинська область:

Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, 94–130 км.

Івано-Франківська область:

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський, 134–170 км.

Водночас обмеження скасовані на дорогах:

М-30 Стрий – Умань – Дніпро –Ізварине, 417–441 км;

Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – M-16, 121–170 км.

На всіх дорогах працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.

Через складні погодні умови правоохоронці закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби.

Нагадаємо, західні області України накрили потужні снігопади та ожеледиця. Зокрема, у Рівненській області через негоду на трасі Київ-Чоп надзвичайники рятували автівки зі снігових заметів.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував життя пенсіонерці, яка ледь не замерзла у сніговому заметі. Жінка провела під снігом кілька годин.