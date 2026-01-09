11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 09:05

Поліція попереджає: через негоду на дорогах – ДТП та ускладнений рух

09 січня 2026, 09:05
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Олексій Білошицький
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 9 січня на дорогах України продовжують діяти ускладнені погодні умови

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу по Україн зафіксовано 899 викликів про ДТП, з них 153 із потерпілими, є загиблі та травмовані. По Києву – 124 повідомлення про ДТП, 9 з них з травмованими.

Сьогодні станом на 8:00:

  • по Україні – 43 виклики про ДТП, 3 з потерпілими;
  • по Києву – 4 повідомлення про ДТП, травмованих наразі немає.

Обмеження для великовагового транспорту залишаються.

Рівненська область:

  • М-06 Київ – Чоп, 259–434 км;
  • Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, 130–156 км.

Житомирська область:

  • М-06 Київ – Чоп, 68–258 км.

Львівська область:

  • М-06 Київ – Чоп, 432–487 км.

Волинська область:

  • Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, 94–130 км.

Івано-Франківська область:

  • Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський, 134–170 км.

Водночас обмеження скасовані на дорогах:

  • М-30 Стрий – Умань – Дніпро –Ізварине, 417–441 км;
  • Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – M-16, 121–170 км.

На всіх дорогах працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.

Через складні погодні умови правоохоронці закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби.

Нагадаємо, західні області України накрили потужні снігопади та ожеледиця. Зокрема, у Рівненській області через негоду на трасі Київ-Чоп надзвичайники рятували автівки зі снігових заметів.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував життя пенсіонерці, яка ледь не замерзла у сніговому заметі. Жінка провела під снігом кілька годин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
негода погода Україна ДТП сніг дороги ожеледь зима рух транспорту
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Сумщині чоловік провалився під кригу: його тіло дістали рятувальники
09 січня 2026, 11:51
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
09 січня 2026, 11:36
Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета
09 січня 2026, 11:31
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
09 січня 2026, 11:26
У Житомирі судили військового, який перейшов на бік "ДНР"
09 січня 2026, 10:55
У Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу
09 січня 2026, 10:53
Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін
09 січня 2026, 10:40
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: постраждала жінка та двоє дітей
09 січня 2026, 10:32
Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву після нічних ударів
09 січня 2026, 10:27
На Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах
09 січня 2026, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »