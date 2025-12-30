13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 10:18

У Вишгороді 22 багатоквартирні будинки з теплом завдяки генераторам

30 грудня 2025, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
на русском языке

У Вишгороді Київської області додатково залучили 14 генераторів, якими забезпечили роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках

Про повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вишгород уже четверту добу перебуває без світла внаслідок російської атаки.

Рятувальники ДСНС і волонтери Товариства Червоного Хреста України працювали всю ніч, щоб підтримати людей, забезпечити роботу пунктів незламності та потужних генераторів.

Станом на 8:00 у Вишгороді розгорнуто 11 наметів і додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечена робота систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

У пунктах незламності можна попити гарячий чай і каву, зарядити телефони, дізнатися новини та просто посидіти і поговорити з друзями та сусідами, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні місцеві мешканці повідомили, що Вишгород без світла вже третю добу. Окрім того, в місті немає також води та опалення.

Як відомо, Росія вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 32 людини постраждали.

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла.

Вранці 28 грудня у ДТЕК повідомили, що правий берег Києва повернувся до стабілізаційних графіків відключень світла, але на лівому березі ще діяли аварійні відключення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ обстріл ДСНС Вишгород генератор пункти незламності російська армія
Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено частину населених пунктів
30 грудня 2025, 08:55
У Покровську окупанти розстріляли сімох мирних мешканців – Лубінець
30 грудня 2025, 07:22
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт промисловості, є постраждала
30 грудня 2025, 07:05
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь
30 грудня 2025, 13:41
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 13:22
Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту
30 грудня 2025, 13:08
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
30 грудня 2025, 13:04
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 12:55
Завершення війни в Україні залежить не від бажання Трампа і не від доброї волі Зеленського, а від готовності Путіна
30 грудня 2025, 12:52
У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі
30 грудня 2025, 12:45
На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем
30 грудня 2025, 12:35
ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
30 грудня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »