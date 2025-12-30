У Вишгороді 22 багатоквартирні будинки з теплом завдяки генераторам

Фото: ДСНС Київщини

У Вишгороді Київської області додатково залучили 14 генераторів, якими забезпечили роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках

Про повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вишгород уже четверту добу перебуває без світла внаслідок російської атаки.

Рятувальники ДСНС і волонтери Товариства Червоного Хреста України працювали всю ніч, щоб підтримати людей, забезпечити роботу пунктів незламності та потужних генераторів.

Станом на 8:00 у Вишгороді розгорнуто 11 наметів і додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечена робота систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

У пунктах незламності можна попити гарячий чай і каву, зарядити телефони, дізнатися новини та просто посидіти і поговорити з друзями та сусідами, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні місцеві мешканці повідомили, що Вишгород без світла вже третю добу. Окрім того, в місті немає також води та опалення.

Як відомо, Росія вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 32 людини постраждали.

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла.

Вранці 28 грудня у ДТЕК повідомили, що правий берег Києва повернувся до стабілізаційних графіків відключень світла, але на лівому березі ще діяли аварійні відключення.